Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da eşini baltayla öldüren kişi gözaltına alındı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde karısını baltayla öldüren kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 13:03 Güncelleme: 19.04.2025 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da eşini baltayla öldüren kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde karısını baltayla öldüren kişi gözaltına alındı.

        Altınçağ Mahallesi'nde yaşayan Hasan Ö, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, akrabası Ahmet S'nin (61) tartıştığı eşi Zeynep S'ye (57) zarar vermiş olabileceği ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, evin oturma odasında Zeynep S'yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde boğazından yaralanan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma, Ahmet S'yi suç aleti baltayla evin bahçesinde buldu.

        Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Gözaltına alınan zanlının ifadesinde, tartıştığı eşini baltayla öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Trump'tan Covid-19 iddialarına ilişkin internet sitesi
        Trump'tan Covid-19 iddialarına ilişkin internet sitesi
        Hastane bahçesinde Hatice'yi boğmuştu! Cani olayı anlattı!
        Hastane bahçesinde Hatice'yi boğmuştu! Cani olayı anlattı!
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        "Sıkıysa yakala"
        "Sıkıysa yakala"
        Cansız bedeninde 3-4 günlük morluklar vardı... Gözde'nin sevgilisi tutuklandı!
        Cansız bedeninde 3-4 günlük morluklar vardı... Gözde'nin sevgilisi tutuklandı!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Kız alıp verme kavgası kanlı bitti!
        Kız alıp verme kavgası kanlı bitti!
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Benzer Haberler

        Eşini baltayla öldürdü
        Eşini baltayla öldürdü
        Cazcı bateristin arabeskçi kızı, 5 yıllık telif mücadelesini kazandı
        Cazcı bateristin arabeskçi kızı, 5 yıllık telif mücadelesini kazandı
        Balık tutmaya gitti, cansız bedeni bulundu
        Balık tutmaya gitti, cansız bedeni bulundu
        Belen'de polis ekipleri ana sınıfı öğrencilerine trafik eğitimi verdi
        Belen'de polis ekipleri ana sınıfı öğrencilerine trafik eğitimi verdi
        İskenderun'da okulda şenlik düzenlendi
        İskenderun'da okulda şenlik düzenlendi
        Hatay'da balık tutarken denize düşen kişi öldü
        Hatay'da balık tutarken denize düşen kişi öldü