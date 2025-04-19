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        Türk Yıldızları, İskenderun semalarında gösteri uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gösteri uçuşu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 19:34 Güncelleme: 19.04.2025 - 20:26
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        Türk Yıldızları, İskenderun semalarında gösteri uçuşu yaptı
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        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gösteri uçuşu yaptı.

        Adana'daki İncirlik Üssü'nden havalanan Türk Yıldızları'nı, yaptığı gösteri uçuşu sırasında İskenderun Sahili şeridine gelen vatandaşlar ilgiyle izledi.

        İskenderun semalarında 30 dakika süren uçuşu, vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

        Türk Yıldızları, gösteri uçuşunda yaptığı akrobatik hareketlerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı da gösteri uçuşunu izleyenler arasında yer aldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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