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        Hatay'da iş yerinden para ve ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, iş yerinden para ve çeşitli ziynet eşyası çalan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 12:57 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:01
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        Hatay'da iş yerinden para ve ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, iş yerinden para ve çeşitli ziynet eşyası çalan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konarlı Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 5 tam, 38 çeyrek, 3 gram altın ile bilezik, 2 kolye, bileklik ve 4 bin 800 lira çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Ekiplerin çalışmasıyla hırsızlık şüphelisinin B.A.I. olduğu belirlendi.

        B.A.I. polis ekiplerince gözaltına alındı, para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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