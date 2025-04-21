Hatay'da iş yerinden para ve ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konarlı Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 5 tam, 38 çeyrek, 3 gram altın ile bilezik, 2 kolye, bileklik ve 4 bin 800 lira çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

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