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        Hatay'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde göl kenarına devrilen hafif ticari aracın sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 10:47 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:47
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        Hatay'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde göl kenarına devrilen hafif ticari aracın sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Ş.P'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen araç, dün gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde sürücünün kontrolünden çıkıp göl kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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