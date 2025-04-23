Hatay'da çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.
Arsuz Belediyesi Karaağaç Spor Kompleksi’ndeki etkinlikte çocuklar çeşitli oyunlar oynadı, gösteriler sundu.
Çocukların aileleriyle uçurdukları uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu.
Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, çocuklarla bayramı kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
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