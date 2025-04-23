Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay ve Mersin'de sahte piyango bileti sattıkları iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı

        Hatay ve Mersin'de sahte piyango bileti sattıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:48 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay ve Mersin'de sahte piyango bileti sattıkları iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay ve Mersin'de sahte piyango bileti sattıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay ve Mersin'de sahte piyango bileti satışı yaptıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, örgütün elebaşları A.K. ile G.O'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Operasyonda, 7 bin 355 sahte piyango bileti, ⁠19 tombala kartı, 2 milyon 300 bin lira değerinde yabancı para, ⁠9 satılmış biletlere ait koçan, ⁠2 bilet afişi ele geçirildi.

        Öte yandan, zanlıların son bir yıl içerisinde kendi aralarında belirledikleri şifreli açıklamalarla 105 milyon 74 bin 773 lira para transferleri yaptıkları tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Eski nişanlıya kimyasal saldırıda yeni karar!
        Eski nişanlıya kimyasal saldırıda yeni karar!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        4. katta pencereye çıktı! Cam uğruna trajik son!
        4. katta pencereye çıktı! Cam uğruna trajik son!
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Katliam gibi kazada can kaybı 8'e çıktı!
        Katliam gibi kazada can kaybı 8'e çıktı!
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın ABD vizesi iptal edildi
        Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın ABD vizesi iptal edildi
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        ABD'den Çin konusunda ılımlı mesajlar
        ABD'den Çin konusunda ılımlı mesajlar
        Papa Francis'in naaşı cenaze töreni öncesinde Aziz Petrus'ta
        Papa Francis'in naaşı cenaze töreni öncesinde Aziz Petrus'ta
        Kayıp filmler
        Kayıp filmler

        Benzer Haberler

        Depremzede öğrenciler Dubai'deki 23 Nisan etkinliğinde Hatay'ı temsil edece...
        Depremzede öğrenciler Dubai'deki 23 Nisan etkinliğinde Hatay'ı temsil edece...
        Hatay'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konteyner kentte kutlan...
        Hatay'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konteyner kentte kutlan...
        Hatay'da çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi
        Hatay'da çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi
        Hatay'da freni arızalanan kamyon şelale bölgesine düştü: 1 ölü, 1 yaralı (2...
        Hatay'da freni arızalanan kamyon şelale bölgesine düştü: 1 ölü, 1 yaralı (2...
        GÜNCELLEME - Hatay'da kamyonun uçuruma devrildiği kazanın güvenlik kamerası...
        GÜNCELLEME - Hatay'da kamyonun uçuruma devrildiği kazanın güvenlik kamerası...
        Hatay'da inşaat şantiyesindeki depoda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da inşaat şantiyesindeki depoda çıkan yangın söndürüldü