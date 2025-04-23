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        Hatay'da fazla yüküyle trafiği tehlikeye düşüren tırın sürücüsüne ceza

        Hatay'da demir yüklü tırın sürücüsüne 3 bin 65 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:07 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:09
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        Hatay'da fazla yüküyle trafiği tehlikeye düşüren tırın sürücüsüne ceza
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        Hatay'da demir yüklü tırın sürücüsüne 3 bin 65 lira ceza uygulandı.

        Dörtyol-Payas kara yolunda hurda demir yüklü 80 FY 341 plakalı tırın, üzerindeki yükün yola düşecek şekilde trafikte seyretmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.

        Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri harekete geçti.

        Tırın sürücüsü H.A'ya 3 bin 65 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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