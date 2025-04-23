Hatay'da fazla yüküyle trafiği tehlikeye düşüren tırın sürücüsüne ceza
Hatay'da demir yüklü tırın sürücüsüne 3 bin 65 lira ceza uygulandı.
Hatay'da demir yüklü tırın sürücüsüne 3 bin 65 lira ceza uygulandı.
Dörtyol-Payas kara yolunda hurda demir yüklü 80 FY 341 plakalı tırın, üzerindeki yükün yola düşecek şekilde trafikte seyretmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri harekete geçti.
Tırın sürücüsü H.A'ya 3 bin 65 lira ceza kesildi.
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