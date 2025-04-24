Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da depremzede üreticilere tohum ve zeytin hasat makinesi desteği

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çiftçilere, pamuk, soya ve ayçiçeği tohumu ile zeytin hasat makinesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:17 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da depremzede üreticilere tohum ve zeytin hasat makinesi desteği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çiftçilere, pamuk, soya ve ayçiçeği tohumu ile zeytin hasat makinesi dağıtıldı.

        Kırıkhan ilçesindeki Toprak Mahsülleri Ofisi'nde, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında dağıtım töreni düzenlendi.

        Vali Mustafa Masatlı, programdaki konuşmasında, depremler nedeniyle kentteki tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilendiğini söyledi.

        Zorlukların devlet desteğiyle aşıldığını dile getiren Masatlı, "Depremde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımızı, arılarımızı, fidelerimizi, kısaca ürünlerimizi kaybettik. Bu süreçte devletimiz bunların hemen hemen birebir aynısını, daha iyisini ve çeşitlisini üretici vatandaşlarımıza verdi. Neredeyse 2 milyar liradan fazla bu şekilde bizlerin ödemesi oldu." dedi.

        Masatlı, verimli arazileri en iyi şekilde değerlendirip üretime kazandırmak için çiftçilerin desteklendiğini anlattı.

        Çiftçilere dağıtılacak ürünlerin maliyetinin 35 milyon liradan fazla olduğunu belirten Masatlı, şöyle konuştu:

        "Son günlerde tarihin en büyük don olayını yaşadık. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı ve tüm yetkilileri sahada gerekli bilgileri aldı, tespitler yapıldı. İnşallah donla ilgili de devletimiz her zaman olduğu gibi elinden geldiği kadar vatandaşlarımıza, çiftçilerimize, üreticilerimize katkı sağlayacaktır."

        İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen ise çalışmanın üreticiler için hayırlı olmasını diledi.

        Törende, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 5 bin 662 çiftçi için temin edilen 153 bin kilogram pamuk, 100 bin kilogram soya ve 400 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı, 62 üreticiye de zeytin hasat makinesi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Uraloğlu'ndan GSM operatörleriyle görüşme sonrası açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan GSM operatörleriyle görüşme sonrası açıklama
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        Bitişik binalar arasında açıklık oluştu!
        Bitişik binalar arasında açıklık oluştu!
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Kalemle öldürmüştü! Vahşetin hükmü verildi!
        Kalemle öldürmüştü! Vahşetin hükmü verildi!
        Yem fiyatları düşebilir
        Yem fiyatları düşebilir
        Trump'tan Putin'e: Vladimir, dur!
        Trump'tan Putin'e: Vladimir, dur!
        'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı!
        'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı!
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        Jose Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde!
        Jose Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde!
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        10 yılda yüzde 10 arttı
        10 yılda yüzde 10 arttı
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!

        Benzer Haberler

        Hatay'da robotik yarışmasına katılacak öğrencilere eğitim desteği
        Hatay'da robotik yarışmasına katılacak öğrencilere eğitim desteği
        Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
        Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
        Hatay'da ticaret modern mimariyle yapılan iş yerleriyle yeniden canlanacak
        Hatay'da ticaret modern mimariyle yapılan iş yerleriyle yeniden canlanacak
        Hatay Filarmoni Orkestrası'ndan "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" konseri
        Hatay Filarmoni Orkestrası'ndan "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" konseri
        Depremlerden etkilenen Hatay'da yaptırılan 3 okul törenle açıldı
        Depremlerden etkilenen Hatay'da yaptırılan 3 okul törenle açıldı
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay'da 23 Nisan Şenliği...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay'da 23 Nisan Şenliği...