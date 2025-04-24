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        Hatay'da suçüstü yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 18:12 Güncelleme: 24.04.2025 - 18:15
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        Hatay'da suçüstü yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halilbey Mahallesi'nde uyuşturucu satan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Polis, mahalle arasında uyuşturucu satan S.Y. (26) ve L.S'yi (36) suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin üst aramasında 44,05 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan L.S. tutuklandı, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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