Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Belen'de sürücülere yönelik bilgilendirme etkinliği yapıldı

        Belen'de araç sürücülerine yönelik eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 14:09 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belen'de sürücülere yönelik bilgilendirme etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Belen’de araç sürücülerine yönelik eğitim düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince Halilbey Mahallesi'ndeki uygulama noktasında gerçekleştirilen etkinlikte, sürücülere uymaları gereken kurallar anlatıldı.

        Emniyet kemeri ve kask kullanımının önemiyle ilgili de bilgiler de veren ekipler, sürücülere ve yolculara broşür dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Tsunami için risk alanları
        Tsunami için risk alanları
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        Hasarlı dokuların onarımına yönelik "biyokalem" geliştirildi
        Hasarlı dokuların onarımına yönelik "biyokalem" geliştirildi
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum

        Benzer Haberler

        Hatay'da "Neşeli Hayvanlar" müzikali sahnelendi
        Hatay'da "Neşeli Hayvanlar" müzikali sahnelendi
        Hatay'da Kadın Kooperatifleri Çalıştayı ve Ürün Tanıtım Günleri düzenlendi
        Hatay'da Kadın Kooperatifleri Çalıştayı ve Ürün Tanıtım Günleri düzenlendi
        Hataylı esnaf deprem sırasında uyanmasını sağlayan köpeğini yanından ayırmı...
        Hataylı esnaf deprem sırasında uyanmasını sağlayan köpeğini yanından ayırmı...
        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Hatay'da suçüstü yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı
        Hatay'da suçüstü yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı
        Hatay'da depremzede üreticilere tohum ve zeytin hasat makinesi desteği
        Hatay'da depremzede üreticilere tohum ve zeytin hasat makinesi desteği