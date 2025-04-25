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        Altınözü'nde motosiklet sürücüleri bilgilendirildi

        Altınözü ilçesinde, trafik ekipleri motosiklet sürücülerine bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:14 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:14
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        Altınözü'nde motosiklet sürücüleri bilgilendirildi
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        Altınözü ilçesinde, trafik ekipleri motosiklet sürücülerine bilgilendirme çalışması yaptı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Altınözü'nün farklı noktalarında motosiklet sürücülerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Motosiklet sürücülerini durdurarak uymaları gereken trafik kuralları konusunda bilgilendiren ekipler, kask kullanımının önemini de anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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