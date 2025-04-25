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        Belen'de hayırseverlerin katkısıyla yaptırılan kütüphane açıldı

        Hatay'ın Belen ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde vefat eden sınıf öğretmeni Esra Ünal Aksoy'un adını taşıyan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 17:12 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:39
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        Belen'de hayırseverlerin katkısıyla yaptırılan kütüphane açıldı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde vefat eden sınıf öğretmeni Esra Ünal Aksoy'un adını taşıyan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Kömürçukuru İlkokulu'nda düzenlenen açılış töreninde, kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Hayırseverlerden Aşir Alkaç da ilkokula güzel bir kütüphane kazandırdıklarını belirtti.

        Konuşmanın ardında kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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