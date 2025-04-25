Belen'de hayırseverlerin katkısıyla yaptırılan kütüphane açıldı

Hayırseverlerden Aşir Alkaç da ilkokula güzel bir kütüphane kazandırdıklarını belirtti.

Hatay'ın Belen ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde vefat eden sınıf öğretmeni Esra Ünal Aksoy'un adını taşıyan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

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