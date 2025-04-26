Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakras Mahallesi'nde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Polis, mahalle arasında uyuşturucu satan M.H'yi (19) suçüstü yakaladı.
Şüphelinin üst aramasında 13,41 gram uyuşturucu ve kasatura ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
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