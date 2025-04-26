Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da bitkin bulunan karaca yavrusu bakıma alındı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bitkin bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 13:47 Güncelleme: 26.04.2025 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da bitkin bulunan karaca yavrusu bakıma alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bitkin bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı.

        Karayılan Mahallesi İkizpınar Yaylası yakınlarında bir karaca yavrusunun bitkin olduğunu görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        Bölgeye giden ekipler, sol ayağını kullanamayan ve sol gözünde rahatsızlık bulunduğunu belirledikleri karaca yavrusunu korumaya aldı.

        Karaca yavrusu, bakım ve tedavisinin gerçekleştirilmesi için Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        Sanayiciden gıda enflasyonu uyarısı
        Sanayiciden gıda enflasyonu uyarısı
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Diyet listenizden ekmek çıktıysa bu besinleri deneyin
        Diyet listenizden ekmek çıktıysa bu besinleri deneyin
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
        CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem

        Benzer Haberler

        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Hatay'da "Seyr-i Temaşa" tiyatro oyunu sahnelendi
        Hatay'da "Seyr-i Temaşa" tiyatro oyunu sahnelendi
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Hatay'da incelemelerde bulundu
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Hatay'da incelemelerde bulundu
        Belen'de hayırseverlerin katkısıyla yaptırılan kütüphane açıldı
        Belen'de hayırseverlerin katkısıyla yaptırılan kütüphane açıldı
        Altınözü'nde motosiklet sürücüleri bilgilendirildi
        Altınözü'nde motosiklet sürücüleri bilgilendirildi
        Hatay'da "Neşeli Hayvanlar" müzikali sahnelendi
        Hatay'da "Neşeli Hayvanlar" müzikali sahnelendi