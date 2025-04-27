Altınözü'nde "Seyr-i Temaşa" tiyatro oyunu sahnelendi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde "Seyr-i Temaşa" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde "Seyr-i Temaşa" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.
Büyükşehir Belediyesinin "Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor" etkinlikleri kapsamında organize edilen gösteri, Altınözü Belediyesinin konferans salonunda sahnelendi.
Sanatçı Cengiz Küçükayvaz'ın yazdığı ve yönettiği tek perdelik oyuna vatandaşlar ilgi gösterdi.
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