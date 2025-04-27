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        Altınözü'nde "Seyr-i Temaşa" tiyatro oyunu sahnelendi

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde "Seyr-i Temaşa" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 10:39 Güncelleme: 27.04.2025 - 10:39
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        Altınözü'nde "Seyr-i Temaşa" tiyatro oyunu sahnelendi
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        Hatay'ın Altınözü ilçesinde "Seyr-i Temaşa" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

        Büyükşehir Belediyesinin "Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor" etkinlikleri kapsamında organize edilen gösteri, Altınözü Belediyesinin konferans salonunda sahnelendi.

        Sanatçı Cengiz Küçükayvaz'ın yazdığı ve yönettiği tek perdelik oyuna vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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