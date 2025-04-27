Hatay'da ayağı mazgala sıkışan kişiyi itfaiye ekibi kurtardı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadının yolda yürürken mazgala sıkışan ayağını itfaiye ekibi çıkardı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadının yolda yürürken mazgala sıkışan ayağını itfaiye ekibi çıkardı.
Modernevler Mahallesi'nde yürürken ayağı mazgala sıkışan kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekip, mazgalı genişleterek kadının ayağını çıkarmasını sağladı.
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