Samandağ'da kaldırıma çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaldırıma çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaldırıma çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ile plakasına ulaşılamayan otomobil, Antakya-Samandağ kara yolunun Uzunbağ mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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