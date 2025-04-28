Hatay'da oto lastikçide çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde oto lastikçide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde oto lastikçide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Azganlık Mahallesi'ndeki oto lastikçisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
İş yeri içerisindeki minibüs ile malzemeler yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
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