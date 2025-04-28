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        Hatay'da beline inşaat demiri saplanan kız çocuğu yaralandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde beline inşaat demiri saplanan 6 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 23:11 Güncelleme: 28.04.2025 - 23:20
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        Hatay'da beline inşaat demiri saplanan kız çocuğu yaralandı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde beline inşaat demiri saplanan 6 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

        Yabancı uyruklu D.A, iddiaya göre dengesini kaybederek düştü.

        Düştüğü yerde beline demir saplanan çocuk yaralandı.

        D.A, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

        Kız çocuğunun beline saplanan demir, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

        D.A'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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