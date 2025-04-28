Hatay'da beline inşaat demiri saplanan kız çocuğu yaralandı

D.A, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Yabancı uyruklu D.A, iddiaya göre dengesini kaybederek düştü.

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