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        Hatay'da freni arızalanan kamyon park halindeki otomobile çarptı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonu, park halindeki otomobile çarparak durabildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 15:27 Güncelleme: 29.04.2025 - 15:36
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        Hatay'da freni arızalanan kamyon park halindeki otomobile çarptı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonu, park halindeki otomobile çarparak durabildi.

        Sürücüsünün ismine ulaşılamayan 06 EIU 114 plakalı hafriyat kamyonu, Karlısu Mahallesi'nde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak önce elektrik direğine ardından da park halindeki 31 AIR 83 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada yaralanan olmazken hafriyat kamyonu ile otomobilde hasar oluştu.

        Devrilen elektrik direğinin onarımı için ekiplerce çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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