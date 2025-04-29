Hatay'da freni arızalanan kamyon park halindeki otomobile çarptı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonu, park halindeki otomobile çarparak durabildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonu, park halindeki otomobile çarparak durabildi.
Sürücüsünün ismine ulaşılamayan 06 EIU 114 plakalı hafriyat kamyonu, Karlısu Mahallesi'nde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak önce elektrik direğine ardından da park halindeki 31 AIR 83 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan olmazken hafriyat kamyonu ile otomobilde hasar oluştu.
Devrilen elektrik direğinin onarımı için ekiplerce çalışma başlatıldı.
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