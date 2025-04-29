Hatay'da anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde polis ekipleri, anaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenledi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde polis ekipleri, anaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, eğitim çalışmaları kapsamında Renkli Düşler Anaokulu'nu ziyaret etti.
Ekipler, bir araya geldikleri öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verdi.
Araçlarda, yaya geçitlerinde ve kaldırımlarda dikkat edilmesi gereken konuları anlatan polis, miniklerin sorularını da yanıtladı.
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