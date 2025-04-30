Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 38 AEZ 762 plakalı otomobil ile 31 MB 3455 plakalı motosiklet, Belen-Antakya kara yolu Sarayburnu Kavşağı'nda çarpıştı.

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