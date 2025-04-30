Hatay'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 21 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan 3 araç ile bir evde inceleme yaptı.

Çalışmada 21 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle K.A, M.M.M, T.S, A.K. ve E.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.