Hatay'da öğrenciler arasında bocce müsabakaları düzenlendi
Hatay'ın Belen ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencilerin katılımıyla bocce müsabakaları yapıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencilerin katılımıyla bocce müsabakaları yapıldı.
Belen Spor Salonu'nun bahçesinde gerçekleştirilen müsabakalara 33 öğrenci katıldı.
Öğrenciler yarışmada kıyasıya mücadele etti.
Dereceye giren katılımcılar ödüllerini 19 Mayıs'ta düzenlenen törende alacak.
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