Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da tırla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 16:29 Güncelleme: 30.04.2025 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da tırla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Emirhan Ç'nin kullandığı 31 AOD 842 plakalı motosiklet, Antakya-Kırıkhan yolunun Soğuksu mevkisinde İ.K. idaresindeki 43 LR 400 çekici ve 43 ACF 748 dorse plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazanın ardından motosiklette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tır sürücüsü İ.K. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        UTTS'de son gün!
        UTTS'de son gün!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Yemin etti
        Yemin etti
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına

        Benzer Haberler

        Hatay'da okullar arası bahar şenliği düzenlendi
        Hatay'da okullar arası bahar şenliği düzenlendi
        Hatay'da öğrenciler arasında bocce müsabakaları düzenlendi
        Hatay'da öğrenciler arasında bocce müsabakaları düzenlendi
        İskenderun'da muhtarlardan İlçe Emniyet Müdürü Güneş'e ziyaret
        İskenderun'da muhtarlardan İlçe Emniyet Müdürü Güneş'e ziyaret
        Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hatay'da 7 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da 7 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da 21 düzensiz göçmen yakalandı