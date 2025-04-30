Hatay'da tırla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Emirhan Ç'nin kullandığı 31 AOD 842 plakalı motosiklet, Antakya-Kırıkhan yolunun Soğuksu mevkisinde İ.K. idaresindeki 43 LR 400 çekici ve 43 ACF 748 dorse plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından motosiklette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tır sürücüsü İ.K. gözaltına alındı.
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