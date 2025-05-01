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        Hataylı öğrenciler TEKNOFEST'in Uçan Araba Simülasyon Yarışması'nda mücadele edecek

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da PayaSTEM Yapay Zeka Merkezi'nde eğitim alan lise öğrencileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'te otonom sürüş algoritmasıyla katılacakları Uçan Araba Simülasyon Yarışması'nda final heyecanı yaşayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:17 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:17
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        Hataylı öğrenciler TEKNOFEST'in Uçan Araba Simülasyon Yarışması'nda mücadele edecek
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        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da PayaSTEM Yapay Zeka Merkezi'nde eğitim alan lise öğrencileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'te otonom sürüş algoritmasıyla katılacakları Uçan Araba Simülasyon Yarışması'nda final heyecanı yaşayacak.

        Payas ilçesindeki merkezde eğitim gören lise 10. sınıf öğrencisi Kemal Vicdan ve 11. sınıf öğrencisi Utkan Erel, TEKNOFEST 2025'e katılmak için "Butterfly25" adlı takım kurdu.

        Öğrenciler otonom uçuş, ulaşımda yeni teknolojiler ve stratejik kontrol mekanizmaları konularındaki fikirlerin değerlendirildiği Uçan Araba Simülasyon Yarışması'na başvurdu.

        Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri" üzerinden matematiksel kodlama yöntemiyle otonom sürüş algoritması geliştiren öğrenciler, değerlendirme sonucu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te finale kaldı.

        Vicdan ve Erel, hazırladıkları algoritmayla 4 Mayıs'a kadar sürecek yarışmadaki simülasyonda yer alacak uçan itfaiye aracı, kargo dronu ve "Cezeri" için verilen görevleri başarıyla gerçekleştirmeye çalışacak.

        - "Deprem sonrasında otonom araçların çözüm olabileceğini düşündük"

        PayaSTEM Yapay Zeka Merkezi eğitmenlerinden proje danışmanı Birol Şen, AA muhabirine TEKNOFEST 2025'te final heyecanı yaşayacakları için mutlu olduklarını söyledi.

        Şen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle otonom araçların yazılımlarına yoğunlaştıklarını ifade ederek, "Bölgede yaşadığımız deprem felaketi sonrasında otonom araçların çözüm olabileceğini düşündük." dedi.

        Yarışmaya hazırlık sürecinin depremzede öğrencilere moral verdiğini dile getiren Şen, "Öğrencilerimiz bu sayede deprem psikolojisinden uzaklaşabildiler. İkincisi de depremi yaşadıkları ve bir depremzedenin neye ihtiyacı olduğunu bildikleri için yazılımla çözüm üretmeye çalıştılar." diye konuştu.

        - "Takımıma, algoritmalarıma ve kodlarıma güveniyorum"

        Öğrencilerden Kemal Vicdan da yarışmaya hazır olduklarını belirterek, şunları anlattı:

        "6 Şubat'ta çok büyük deprem yaşadık ve altyapının zarar görmesiyle sağlık gibi çeşitli hizmetlerin aksadığını gördük. Uçan ambulans ve itfaiye gibi projelerin gelecekte deprem gibi durumlarda çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden işe başladık. Takımıma, algoritmalarıma ve kodlarıma güveniyorum."

        Takımdaki öğrencilerden Utkan Erel de gelecekte uçan araçların afet bölgelerinde kullanılması hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

        Yarışmaya iyi hazırlandıklarını söyleyen Erel, "Yarışmadaki amacımız tek kod kullanarak birden fazla araç sistemini kontrol etmek. Bir kod bütün sistemleri aktif edecek. Başarılı olacağımıza inanıyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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