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        Hatay'da motosikletle yarış yapan 2 kişiye 168 bin 353 lira ceza

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otoyolda motosikletle yarış yaptıkları belirlenen 2 sürücüye 168 bin 353 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 20:31 Güncelleme: 01.05.2025 - 20:31
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        Hatay'da motosikletle yarış yapan 2 kişiye 168 bin 353 lira ceza
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otoyolda motosikletle yarış yaptıkları belirlenen 2 sürücüye 168 bin 353 lira ceza uygulandı.

        Otoyolda 2 sürücünün motosikletle yarıştığı anlara ilişkin sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülere ilişkin Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Kimlikleri belirlenen 2 sürücüye 168 bin 353 lira ceza kesildi.

        Yarışta kullanılan 2 motosiklet, trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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