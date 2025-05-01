Hatay'da motosikletle yarış yapan 2 kişiye 168 bin 353 lira ceza

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otoyolda motosikletle yarış yaptıkları belirlenen 2 sürücüye 168 bin 353 lira ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.