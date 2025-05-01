Hatay'da bina boşluğuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin yaklaşık 10 metre derinlikte mahsur kaldığını tespit etti.

Kanatlı Caddesi'nde iki bina arasındaki boşluktan gelen kedi sesini fark eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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