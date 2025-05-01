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        Hatay'da bina boşluğuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bina boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 22:19 Güncelleme: 01.05.2025 - 22:28
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        Hatay'da bina boşluğuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bina boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kanatlı Caddesi'nde iki bina arasındaki boşluktan gelen kedi sesini fark eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin yaklaşık 10 metre derinlikte mahsur kaldığını tespit etti.

        Bunun üzerine itfaiye personeli, halatla 30 santimetrelik boşluktan aşağı sarkıtıldı.

        İtfaiye personeli, yaklaşık 7 saat süren kurtarma ve yakalama çalışmaları sonucunda kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

        Kurtarılan kedi, hayvan barınağına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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