Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı

Çalışmalarda 9 bin 350 uyuşturucu hap, 4 kilogram esrar, 550 kilogram tütün, 270 gram sentetik uyuşturucu, 99 bin 314 makaron (filtreli sigara kağıdı), 450 kaçak kurusıkı tabanca ve 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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