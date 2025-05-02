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        Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı

        Hatay'da jandarma ekiplerince nisan ayında gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 14:05 Güncelleme: 02.05.2025 - 14:05
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        Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı
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        Hatay'da jandarma ekiplerince nisan ayında gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-30 Nisan'da kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

        Çalışmalarda 9 bin 350 uyuşturucu hap, 4 kilogram esrar, 550 kilogram tütün, 270 gram sentetik uyuşturucu, 99 bin 314 makaron (filtreli sigara kağıdı), 450 kaçak kurusıkı tabanca ve 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Ekipler, 67 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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