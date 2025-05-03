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        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, trafik uygulamasına katıldı

        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, trafik uygulamasında sürücülerle sohbet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 15:16 Güncelleme: 03.05.2025 - 15:26
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        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, trafik uygulamasına katıldı
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        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, trafik uygulamasında sürücülerle sohbet etti.

        Trafik Haftası dolayısıyla Yılmaz, Belen-İskenderun kara yolunda gerçekleştirilen uygulamaya katıldı.

        Yılmaz, durdurulan araç sürücüleriyle sohbet ederek trafik kurallarına uyulmasının önemini anlattı.

        İlçe Emniyet Müdürü Soner Önder Lek de Kaymakam Yılmaz ile uygulamaya katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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