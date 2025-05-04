İskenderun'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Trafik Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

İskenderun Kaymakamlığı, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, HBB Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri stant açarak vatandaşları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Etkinlikte çocuklara anahtarlık, kırtasiye seti, bilgilendirici çıkartmalar hediye edildi.

Trafik kurallarına uyan ve örnek davranış sergileyen sürücülere plaket verilen etkinliğe, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Zabıta Daire Başkanı Gökhan Yıldırım ile vatandaşlar katıldı.