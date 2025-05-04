Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları'nın Hatay etabı tamamlandı

Finalde "Occupy Armutlu" ile karşılaşan "Powerfit", rakibini yenerek Hatay etabının şampiyonu oldu.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesinde Türkiye Sigorta tarafından yaptırılan basketbol sahasında gerçekleştirilen turnuvaya, Hatay, Adana ve Mersin'den 14 takım katıldı.

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