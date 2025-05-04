Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları'nın Hatay etabı tamamlandı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava 3x3 basketbol turnuvalarının Hatay etabı tamamlandı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava 3x3 basketbol turnuvalarının Hatay etabı tamamlandı.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesinde Türkiye Sigorta tarafından yaptırılan basketbol sahasında gerçekleştirilen turnuvaya, Hatay, Adana ve Mersin'den 14 takım katıldı.
Finalde "Occupy Armutlu" ile karşılaşan "Powerfit", rakibini yenerek Hatay etabının şampiyonu oldu.
Dereceye girenlere madalyaları verildi.
TBF'nin İstanbul'a davet edeceği etap şampiyonları, 18 Mayıs Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde Türkiye Sigorta 3x3 final etabında mücadele edecek.
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