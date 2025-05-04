Defne'de yangın çıkan evde hasar oluştu
Hatay'ın Defne ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Defne ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Çınarlı Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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