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        Defne'de yangın çıkan evde hasar oluştu

        Hatay'ın Defne ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 22:57 Güncelleme: 04.05.2025 - 22:57
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        Defne'de yangın çıkan evde hasar oluştu
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        Hatay'ın Defne ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

        Çınarlı Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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