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        Belen'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

        Hatay'ın Belen ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 15:28 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:28
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        Belen'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

        Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda düzenlenen fuarda, öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.

        Etkinliğe katılan Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu, projeler hakkında bilgi aldı.

        Fuar yarın 17.00'ye kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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