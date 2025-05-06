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        Hatay'da zabıta ekipleri iş makinelerini denetledi

        Hatay'da zabıta ekipleri iş makinelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 13:00 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:00
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        Hatay'da zabıta ekipleri iş makinelerini denetledi
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        Hatay'da zabıta ekipleri iş makinelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

        İş makinelerine yönelik denetimde, hafriyat kamyonu ve beton mikserleri kontrol edildi.

        Ekipler, denetimlerde araçlardaki yükü kapatmayan, çevreye moloz ve mıcır döken sürücülere ceza kesti.

        Öte yandan ekipler "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla Çevlik-Arsuz yoluna çöp döken bir sürücüyü de uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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