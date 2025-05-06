Hatay'da hafriyat kamyonunun otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasında
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafriyat kamyonunun otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafriyat kamyonunun otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, "kör nokta" tabir edilen bölümden sollama yapan bir otomobile çarptı.
Hafriyat kamyonunun bir süre sürüklediği otomobil, daha sonra savrularak park halindeki motosiklete çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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