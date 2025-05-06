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        Hatay'da hafriyat kamyonunun otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasında

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafriyat kamyonunun otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 14:42 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:39
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        Hatay'da hafriyat kamyonunun otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasında
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafriyat kamyonunun otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, "kör nokta" tabir edilen bölümden sollama yapan bir otomobile çarptı.

        Hafriyat kamyonunun bir süre sürüklediği otomobil, daha sonra savrularak park halindeki motosiklete çarptı.

        Kazada yaralanan olmazken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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