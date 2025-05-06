Hatay'da hafriyat kamyonunun otomobili sürüklediği anlar güvenlik kamerasında

Hafriyat kamyonunun bir süre sürüklediği otomobil, daha sonra savrularak park halindeki motosiklete çarptı.

Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, "kör nokta" tabir edilen bölümden sollama yapan bir otomobile çarptı.

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