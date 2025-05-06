Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 17:54 Güncelleme: 06.05.2025 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numuneevler ve Özerli mahallelerinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen Ö.B. ve B.T'yi yakalandı.

        Ekipler, motosiklet çaldıkları öne sürülen Y.A. ve A.İ'yi de gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.B, B.T. ve A.İ. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        AB Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya hazırlanıyor
        AB Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya hazırlanıyor
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Alman siyasetçi Merz, ikinci turda başbakan seçildi
        Alman siyasetçi Merz, ikinci turda başbakan seçildi
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar

        Benzer Haberler

        Hatay'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 zanlı yakalandı
        Hatay'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 zanlı yakalandı
        Geleneksel Oyunlar Tırı Hatay'da öğrencilerle buluştu
        Geleneksel Oyunlar Tırı Hatay'da öğrencilerle buluştu
        Hatay'da kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza
        Hatay'da kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza
        Hatay'da 6 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da 6 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da bahçede çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da bahçede çıkan yangın söndürüldü
        57. Piyade Alayı'nın temsili sancağı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine ver...
        57. Piyade Alayı'nın temsili sancağı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine ver...