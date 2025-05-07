Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü'nden Kaymakam Önder'e ziyaret

Önder, teknik heyeti ve oyuncuları tebrik etti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü'nün teknik heyeti ve oyuncuları, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder'i ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.