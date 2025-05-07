Hatay'da 108 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hakkında 108 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hakkında 108 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "cinsel istismar" suçlarından 108 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.S'nin Mansurlu Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığını belirledi.
Söz konusu adrese operasyon yapan ekipler M.S'yi yakaladı.
M.S., adli mercilerdeki işlemleri sonrası cezaevine konuldu.
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