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        Hatay'da anneler depremlerde kaybettikleri çocukları anısına ağaç dikti

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 20 anne, 6 Şubat 2023 depremlerde yaşamını yitiren çocukları anısına ağaç dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 10:57 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:12
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        Hatay'da anneler depremlerde kaybettikleri çocukları anısına ağaç dikti
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 20 anne, 6 Şubat 2023 depremlerde yaşamını yitiren çocukları anısına ağaç dikti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İskenderun Eğitim Derneği ve İskenderun Belediyesi işbirliğinde Millet Bahçesi'nde ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, "Evlatlarınız geri dönmeyecek ama biz, onların anılarını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Konuşmaların ardından katılımcılar, annelerle ağaç dikti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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