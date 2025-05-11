Hatay'da anneler depremlerde kaybettikleri çocukları anısına ağaç dikti

Etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, "Evlatlarınız geri dönmeyecek ama biz, onların anılarını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

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