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        Erzin'de yarı olimpik yüzme havuzunun yapımına başlandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yaptırılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 09:03 Güncelleme: 12.05.2025 - 09:03
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        Erzin'de yarı olimpik yüzme havuzunun yapımına başlandı
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yaptırılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun temeli atıldı.

        Hürriyet Mahallesi'ndeki tesisin temel atma töreni, Erzin Kaymakamı Onur Özaydın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Özaydın, törendeki konuşmasında, havuzun hem gençlerin hem de sporcuların gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, "Yüzme sporunu herkes için ulaşılabilir kılacak bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yaptırılan tesis, 200 seyirci kapasitesine sahip olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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