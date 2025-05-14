Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Tatarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulundu.
Toplam 10 arazöz, 4 helikopter, 1 uçak, 4 su tankı ve 7 müdahale ekibiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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