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        Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Hatay'ın Payas ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 21:57 Güncelleme: 14.05.2025 - 21:57
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        Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Hatay'ın Payas ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 DFB 120 plakalı tır, Emirhan A. (16) yönetimindeki 57 AGC 073 plakalı motosikletle Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Emirhan A'nın cenazesi, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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