Hatay'da başarılı sporcular ödüllendirildi

Ödül törenine, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ile ilçe protokolü katıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, sportif faaliyetlere katılan sporculara başarılar dileyerek, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün ev sahipliğinde Kapalı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 2 bin sporcu katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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