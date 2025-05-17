Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Evde bulanan R.M. gözaltına alındı. Yapılan incelemede R.M. hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis ve 20 bin lira para cezası bulunduğu tespit edildi.

Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, 137 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar uyuşturucu hap, şase numarası kazınmış 3 motosiklet ele geçirildi.

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