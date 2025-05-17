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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 09:46 Güncelleme: 17.05.2025 - 09:46
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, 137 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar uyuşturucu hap, şase numarası kazınmış 3 motosiklet ele geçirildi.

        Evde bulanan R.M. gözaltına alındı. Yapılan incelemede R.M. hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis ve 20 bin lira para cezası bulunduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından R.M. cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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