Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İSTE'de teknik birimler hizmet binasının temeli atıldı

        İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) teknik birimler hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:20 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İSTE'de teknik birimler hizmet binasının temeli atıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) teknik birimler hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

        İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, yerleşkede düzenlenen törende yaptığı konuşmada, mevcut rektörlük ve idari birimlerin bu binaya taşınacağını söyledi.

        Yeni hizmet binasıyla daha etkin ve verimli bir çalışma ortamına kavuşacaklarını belirten Duruel, "Bu bina, üniversitemizin bilimsel üretiminin, teknolojik hamlelerinin, disiplinler arası işbirliklerinin, genç beyinlerin yaratıcılığıyla buluştuğu bir merkez olacak. Her tuğlasında bir vizyon, her katında bir hedef olacak." diye konuştu.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel'in de katıldığı törende İl Müftüsü Mevlüt Topçu’nun duasıyla binanın temeline ilk harç döküldü.

        Teknik birimler hizmet binasında 82 idari ofis, 3 toplantı salonu ve 10 atölyenin yer alacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Görüşmelerde Rusya ne talep etti, Ukrayna ne dedi?
        Görüşmelerde Rusya ne talep etti, Ukrayna ne dedi?
        İsrail ordusu Gazze'de 'kalıcı işgal' için saldırı başlattı
        İsrail ordusu Gazze'de 'kalıcı işgal' için saldırı başlattı
        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın
        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın
        Moody's ABD'nin kredi notunu düşürdü
        Moody's ABD'nin kredi notunu düşürdü

        Benzer Haberler

        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da yol kenarındaki konteynere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da yol kenarındaki konteynere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da firari 7 hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı
        Hatay'da firari 7 hükümlü ve 6 şüpheli yakalandı
        Hatay'da başarılı sporcular ödüllendirildi
        Hatay'da başarılı sporcular ödüllendirildi
        Hatay'da 11 kilo 226 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Hatay'da 11 kilo 226 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Hatay'da apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Hatay'da apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi