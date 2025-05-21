Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Altınözü'nde kermes düzenlendi

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde, İl Müftülüğünce kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 12:13 Güncelleme: 21.05.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altınözü'nde kermes düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde, İl Müftülüğünce kermes düzenlendi.

        Tacettin Sürmelioğlu Parkı'nda gerçekleştirilen kermeste ev hanımlarının yaptığı ürünler satışa sunuldu.

        Kermesten elde edilecek gelirin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili adına yaptırılacak gençlik merkezi ve Habib-i Neccar Erkek Kur'an Kursu inşaatında kullanılacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Bodrum bu yıl da cep yakıyor
        Bodrum bu yıl da cep yakıyor
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Konutta kapora dolandırıcılığı uyarısı
        Konutta kapora dolandırıcılığı uyarısı
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
        Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        Şenlik etkinliği yasa döndü! Kahreden haber!
        Şenlik etkinliği yasa döndü! Kahreden haber!
        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?

        Benzer Haberler

        Hatay'da çöp kamyonunun metruk eve çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Hatay'da çöp kamyonunun metruk eve çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Asi Nehri'nde kirlilik ve su sümbülleri, toplu balık ölümlerine neden oldu
        Asi Nehri'nde kirlilik ve su sümbülleri, toplu balık ölümlerine neden oldu
        Hatay'da "Sesimiz Bir Yüreğimiz Bir Gençlik Konseri" kapsamında Sinan Akçıl...
        Hatay'da "Sesimiz Bir Yüreğimiz Bir Gençlik Konseri" kapsamında Sinan Akçıl...
        Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 memur alımı yapacak
        Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 memur alımı yapacak
        Hatay'da "Müzeler Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
        Hatay'da "Müzeler Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
        Belen'de üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı
        Belen'de üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı