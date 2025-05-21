Altınözü'nde kermes düzenlendi

Kermesten elde edilecek gelirin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili adına yaptırılacak gençlik merkezi ve Habib-i Neccar Erkek Kur'an Kursu inşaatında kullanılacağı belirtildi.

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