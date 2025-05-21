Belen'de güvenlik ve asayiş toplantısı düzenlendi

Kaymakam Yılmaz, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için güvenlik kuvvetlerinin özveriyle çalıştığını belirtti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıya, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Soner Önder Lek, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Bozkurt ve diğer ilgililer katıldı.

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