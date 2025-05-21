GÜNCELLEME - Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kuyumcuda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kuyumcuda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Atatürk Caddesi'ndeki kuyumcuya giren iki şüpheliden biri, tabancayla M.S'ye (26) ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.S, ambulansla kaldırıldığı Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İş yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan zanlıların A.O. ve M.A. olduğunu belirledi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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