Hatay'da öğrenciler Epiphaneia Antik Kentini ziyaret etti

Kazı başkanı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Özdilek, ziyarette öğrencilere bölgede yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

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